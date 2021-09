Venerdì 10 Settembre 2021, 07:40

Avete mai provato a digitare il termine Roma Nord su Google? Il primo risultato che vi comparirà è una pagina di Wikivojage - guida turistica mondiale online che dispensa consigli sulle città di tutto il mondo - in cui questa zona della Capitale «pur non essendo ufficialmente riconosciuta a livello amministrativo», viene descritta «non come un luogo geografico, ma una condizione dell'anima». «Essere di Roma nord - si legge - dalla Balduina a Prati, dai Parioli a Tomba di Nerone, vuol dire essere capaci di assaporare una effimera bellezza tipica di questa parte della città. Sintetizzando: chi vive in un posto bello sarà esso stesso bello mentre chi vive in un posto brutto tenderà nel tempo ad abbrutirsi».

Segue una descrizione dettagliata dei quartieri: «I Parioli dallo stile di vita luculliano, Vigna Clara e Fleming, dove sorgono le case di calciatori e vip, e i loro abitanti vengono considerati dei privilegiati snob». E chissà se davvero si abbelliscono i residenti Roma Nord quando si trovano faccia a faccia con mandrie di cinghiali o respirano l'aroma di cassonetti straripanti. Perché anche a Roma nord - fidatevi - non è tutto oro quel che luccica.