Venerdì 14 Giugno 2024, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Se tutte le strade portano a Roma ci sono soprattutto due strade che quando arriva l'estate portano via da Roma (nord, in particolare): Aurelia o Pontina. E sceglierle non è mai solo una questione di gusto: è una questione di appartenenza. Si sceglie di andare a Sud o a Nord di Roma, e spesso è per sempre. Perché è lì che il popolo di Roma nord, rimasto compatto per tutto l'inverno, si divide: due strade, tanti mondi.

A Fregene ci sono i "villaroli" (ovvero i proprietari di residenze spesso tramandate di generazione in generazione), in eterna combutta con i pendolari, coloro che quelle spiagge le affollano per una sola giornata, e per questo mai considerati "fregenesi" doc. Il radical chic si divide invece tra le dimore immerse nel verde di Capalbio, con una puntatina all'Ultima Spiaggia, o ancora più su verso l'Argentario: l'impero marino di imprenditori e politici dove vince chi ce l'ha più lunga (la barca). A Sud c'è il trittico: Ponza-Circeo-Sabaudia, gli Hamptons de noantri, dove il variopinto popolo di calciatori e starlette si rifugia nelle dune tra partite di burraco e sfide a calcio. Unica costante per ogni romanordino in trasferta è il traffico: perché qualsiasi strada sceglierete quest'estate sappiate che è lì che passerete molto del vostro tempo.