A Roma Nord ci sono i cinghiali? Marconi risponde con le pecore

Ultimo aggiornamento: 00:12

La risposta di Roma Sud ai cinghiali di Roma Nord? Si può trovare nel quartiere Marconi, uno dei fulcri dell’emisfero meridionale della Capitale: è qui che, nei giorni scorsi, qualcuno ha fotografato un gregge di pecore, in mezzo alle auto, e condiviso l’istantanea su Facebook. Una scena per nulla nuova, a queste latitudini: già l’anno scorso, in un punto non distante, qualcuno aveva avvistato (e immortalato in uno scatto social) questi mammiferi molto poco cittadini. Immediata la replica di chi ha commentato la foto diffusa dal consigliere municipale Marco Palma (lo stesso dell’avvistamento del 2017): «Saranno state prese dalla Raggi per sfoltire l’erba», ha scherzato qualcuno. «Al Nord hanno i cinghiali, noi le pecore», ha scritto qualcun altro. Le pecore, in realtà, vivrebbero in un tratto di terreno lungo le sponde del Tevere, proprio di fronte a Tiberis, la contestatissima (e costosa) spiaggia firmata dall’amministrazione Raggi. Quel che è certo, è che quell’area non deve essere di loro gradimento, se in più di una occasione sono state viste varcare i loro confini naturale. Sempre un anno fa e sempre a Roma Sud, al Trullo, qualcun altro immortalò una coppia di asini. Confermando che le strade della Capitale sono sempre più bestiali.