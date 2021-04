26 Aprile 2021

di Pietro Piovani

(Lettura 2 minuti)







Sulla ruota del suo motorino Luigi ha trovato un blocca disco che non era suo. «Ce l’avrà messo qualcuno per errore, uno che ha fatto confusione tra scooter simili», ha pensato. Ha provato a lanciare un messaggio sulla pagina Facebook del quartiere: se qualcuno si rende conto di essere l’autore della svista - ha scritto - si faccia vivo. L’appello non ha avuto successo, il giorno dopo Luigi ha chiamato un fabbro e ha fatto tagliare il lucchetto. Ma il contrattempo gli ha fatto scoprire due cose. La prima è che questo genere di incidenti è molto più frequente di quanto si creda, in tanti raccontano di aver vissuto la stessa esperienza, a quanto pare Roma è una città piena di sbadati che bloccano motorini a caso. La seconda scoperta è che per questi episodi c’è un fiorire di spiegazioni complottiste: moltissimi sono sicuri che sia «un trucco», una tecnica usata dai ladri: «Ti lucchettano la moto e poi di notte tornano a portarsela via, caricandosela su un furgone». Ma Luigi fatica a credere che una banda di professionisti sia ricorsa a un piano così elaborato per impossessarsi del suo motorello vecchio di 18 anni, che oltretutto è parcheggiato tutte le notti in quello stesso posto: «Continuo a pensare che sia stato un distratto, uno che adesso si starà chiedendo dove è finito il suo blocca ruota». Poi però confessa che da quel giorno lega sempre lo scooter a un palo. Saranno anche teorie complottiste, ma a Roma non si sa mai.

