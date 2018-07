Sfida low-cost: una settimana tra Roma e Milano con 300 euro

di Mauro Evangelisti

Sfida low cost: viaggiare per una settimana in Italia, tra Milano e Roma, passando per Verona, Bologna e Rimini, toccando anche Napoli, pagando tutto con 300 euro, volo compreso. Facile? Immaginate di fare altrettanto acquistando il volo da Ciampino a Madrid, spostandovi fino a Barcellona e Valencia per tornare nella capitale iberica. Sette giorni e sette notti.



Il giornalista del quotidiano spagnolo El Mundo, Pablo Roces, c’è riuscito, come racconta in un diario on line. Con Ryan ha acquistato l’a/r Madrid-Malpensa a 42 euro, con i restanti 258 ha usato i bus low cost, sfruttato il sito Coachsurfing per trovare un divano nelle varie città, è finito in feste di studenti Erasmus, bevuto birra, si è imbucato nei party a Rimini, ha barato (e qui ci dissociamo) salendo sul treno senza biglietto (a Cesena lo hanno fatto scendere).



A Roma ha dormito in un ostello in zona Barberini (6 letti in 15 metri quadrati, 15 euro a notte), ha visitato gratis i musei sfruttando il tesserino da giornalista, ha divorato pezzi di pizza. «Ma a Roma - ci ha spiegato - non è facile trovare da dormire. Però la gente mi ha aiutato». Dopo una movimentata tappa a Napoli, è tornato a Malpensa e poi a Barajas. Ha vinto. Se vi piace la sfida, cominciate a cercare un biglietto economico per Madrid.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:31



