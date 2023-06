Lunedì 26 Giugno 2023, 00:27

​Andrea si è trasferito da Roma a Milano per studiare all’università, si trova bene, ma a certe cose non riesce proprio ad abituarsi. Racconta di quella volta in cui fu invitato a una cena di compleanno: «Appuntamento in pizzeria, mi presento con un regalo naturalmente. Tutto benissimo, ma a fine cena il festeggiato ci mostra il conto e ci chiede la nostra quota: 19 euro a testa, 20 con la mancia».

Andrea ancora fatica a crederci: pretendere che gli altri paghino la tua festa, come si può? E invece si può, anzi a quanto pare la pratica è molto comune nel Nord, e comincia a diffondersi nel resto d’Italia. Ma certo non a Roma, e infatti l’argomento diventa oggetto di accese discussioni sui social, dove i romani non riescono a trattenere l’indignazione: se il conto diviso in parti uguali si chiama “alla romana” significa che il metodo ci è familiare, eppure non ci sogneremmo mai di applicarlo nel giorno del nostro compleanno.

Come sempre, il dibattito si trasforma in scontro di civiltà. Dove però le parti sono rovesciate: stavolta è il milanese a distinguersi per cinismo, «chissenefrega chi paga, la divisione delle spese è una buona soluzione per festeggiare quando il festeggiato non può permetterselo»; mentre il romano si concentra sulla forma che diventa sostanza, «alle brutte offri solo un caffè al bar, ma se sei tu che inviti sei tu che paghi, perché nel mondo occidentale si fa così». E Andrea commenta: «Fatemelo dire: almeno su questo, i terroni sono loro».