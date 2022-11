Bagni pubblici a Villa Pamphilj, controllori in metropolitana: a Roma la normalità è un miracolo

La notizia è stata accolta tra la generale incredulità dei romani: a Villa Pamphilj ci sono i bagni pubblici! Non in tutta la Villa, non esageriamo, nessuno è disposto a credere alle favole, ma almeno da un lato, o meglio vicino a uno degli ingressi, a via Aurelia Antica. I servizi sono stati messi in funzione da qualche giorno, anzi ri-messi in funzione, perché in realtà ci sono sempre stati, e un paio d’anni fa erano stati anche restaurati, ma non per questo erano utilizzabili dai frequentatori del parco. Adesso invece sì, sono aperti, addirittura - così vuole la versione ufficiale - per nove ore continuate, dalle 9 alle 18. Qualcuno sostiene che verranno persino puliti, ma è una notizia che non ci sentiamo di confermare, sarà il tempo a dirci se la diceria abbia un qualche fondamento.



Sono giorni in cui le voci più fantasiose si inseguono e si trasmettono di bocca in bocca. Giovedì scorso sui social qualcuno (il giornalista Rai Luciano Ghelfi) ha lanciato l’inimmaginabile annuncio: «Ho visto i controllori dell’Atac all’uscita della Metro a Termini». E ha aggiunto: «In 31 anni e mezzo che vivo a Roma non mi era mai capitato!». Qualcun altro rilancia: «Io li ho trovati anche fuori dalla Metro C, a San Giovanni». Ma come può essere? si chiedono in molti. Benvenuti a Roma, la città dove la normalità diventa miracolo.

pietro.piovani@ilmessaggero.it