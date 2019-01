I problemi della Capitale e l’elisir di lunga vita grillina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa un po’ impressione. Perché, per gioco e per noia, lo sguardo è finito sulla prima pagina della cronaca de “Il Messaggero” dell’anno scorso: 3 gennaio 2018. Sembra davvero passata una vita, di sicuro un governo. Comunque questi furono i principali titoli, 365 giorni fa. Allora, un anno fa il Comune armeggiava per convincere i rom a rientrare nei Paesi di provenienza (un controsenso logico messo così). Fatto sta che dopo un anno il problema è stato ridotto davvero in minima parte. Poi si parlava del no della giunta Raggi a privatizzare l’Ama, per la raccolta dei rifiuti, e un anno dopo l’emergenza è sotto gli occhi di tutti: è ciclica, dannosa, puzzolente quasi noiosa. Sempre la stessa.Si parlava anche, sempre un anno fa, di 425 milioni di euro del governo per le metropolitane di Roma. Soldi finiti in gran parte su un binario morto. L’unica notizia finita davvero bene, un anno fa, è stato il processo alla sindaca Virginia Raggi. All’epoca si parlava di strategie processuali per l’inchiesta Marra e ora finalmente l’incubo è finito. Per la giunta grillina dunque i problemi di Roma hanno l’elisir di lunga vita. Ci si vede sempre qui il 3 gennaio 2020?