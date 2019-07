“Book crossing”, i libri scambiati gratis: ma a Roma a volte non funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella stazione ferroviaria di viale dei Quattro Venti da qualche tempo è stata creata una postazione di “book crossing”. Per chi non lo sapesse, il “book crossing” sarebbe quel fenomeno per cui le persone si scambiano libri gratuitamente e anonimamente: qualcuno abbandona un suo libro (presumibilmente già letto) in un luogo pubblico, qualcun altro lo raccoglie e se lo porta via (presumibilmente per leggerlo) rimpiazzandolo, se vuole, con un altro libro.A Roma negli ultimi anni di postazioni così ne sono nate diverse, alcune anche molto suggestive, come quelle allestite all’interno delle cabine telefoniche in disuso. La postazione di viale Quattro Venti in verità non ha nulla di affascinante, è una cassetta di plastica appoggiata in un angolo sporco della stazione, però il suo compito lo può comunque assolvere. Se non che, succede che questa cassetta per ora è sempre vuota.Se ne può trarre una conclusione pessimistica: nessuno sta lasciando libri perché ormai la lettura su carta è una pratica desueta e dimenticata, in una società che non riesce più a distogliere lo sguardo dai display dei telefonini. Ma siccome di questi tempi abbiamo bisogno di un po' di ottimismo, ci sforziamo di ipotizzare una spiegazione opposta: quella cassetta vuota dimostra che alla gente i libri stanno ancora a cuore, pochi si separano dai loro volumi e quando accade c’è subito qualcuno pronto a impossessarsene. Speriamo che sia davvero così.