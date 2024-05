Lunedì 27 Maggio 2024, 00:40

Sembra incredibile che, tra i 228 busti del Gianicolo, fino a martedì scorso non ci fosse quello di Andrea Aguyar, l'uruguayano che faceva da guardia del corpo a Garibaldi e che morì difendendo la Repubblica romana, colpito da una granata francese, a Trastevere. Ed è inevitabile pensare che il motivo dell’esclusione fosse il colore della sua pelle, essendo Aguyar l'unico combattente nero del Risorgimento italiano. Il Generale nelle sue memorie ricorda come Aguyar più di una volta gli salvò la vita. Il Moro di Garibaldi (così lo chiamavano) catturava gli ufficiali nemici acchiappandoli con il lazo e tirandoli giù da cavallo, ed era sempre accompagnato dal fedele Guerrillo, un cane che aveva solo tre zampe perché la quarta l'aveva persa in battaglia. Insomma un personaggio fascinoso e romanzesco, nato schiavo in Sudamerica e diventato eroe a Roma, eppure mai davvero onorato dalla città per cui diede la vita: tra le tante vie di Monteverde intitolate ai garibaldini, a lui è stata destinata una scala chiamata “Scalea Andrea il Moro”, senza neanche il privilegio di avere il cognome sulla targa. Pochi giorni fa si è rimediato inaugurando un busto di Aguyar tra gli altri del Gianicolo (che dunque ora dovrebbero essere 229). Ma la notizia non è piaciuta a tutti. Sui social c'è chi fa del sarcasmo («Adesso sì che vivere a Roma sarà una favola»), chi è contrario perché Garibaldi è «un mercenario», chi ne approfitta per contestare l'ingresso degli immigrati in Italia, e chi sostiene che quel busto è razzista perché per ritrarre un eroe nero è stato usato un marmo bianco. Tante obiezioni non ci sarebbero state, viene da pensare, se si fosse dedicata una statua al suo cane tripede.