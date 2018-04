Una movida senza regole né controlli

di Marco Pasqua

Roma, movida senza regole:

«L’ordinanza anti-alcol

arriva solo a giugno»

Non c’è nulla di imponderabile dietro l’ultima aggressione registrata a Trastevere e rimbalzata sui social. Quei due ragazzi gay picchiati dal branco, presi a calci e pugni in strada, sono solo alcune delle molte vittime (e non saranno le ultime) di quella scia di violenza ormai fuori controllo che sconvolge le vie dello storico rione. Dietro a quel pestaggio, ci sono i fiumi di alcol che scorrono a partire dalle 19 nelle piazze ma anche i chili di hashish che vengono venduti alla luce della luna, spudoratamente, da piazza San Calisto a piazza Trilussa (l’ultima moda è quella di pubblicare su Instagram le foto dello spinello appena comprato). E non è un cancro che affligge soltanto Trastevere, ma ogni zona presa d’assalto da un’orda affamata di esperienze al limite.



Da piazza Socrate a piazza Cavour, da piazza del Fico fino alle Colonne dell’Eur: è la geografia dei raduni pre e post-discoteca, di quei ragazzi con le macchinine o di quelli che hanno preso l’auto grande di papà per sfrecciare veloci e magari fermarsi a lanciare delle bottiglie giù dal Gianicolo, rischiando di colpire qualcuno in testa. Non c’è legge che tenga, se non ci sono adeguate forze (dell’ordine) per contrastare questo fenomeno. Soltanto colpendo con severità chi trasforma le nostre strade in un ring per sballati, si riuscirà a porre freno a quella movida che fa passare notti insonni ai residenti e offre uno spettacolo destinato a ripetersi (visti soprattutto i tempi di introduzione dell’ordinanza anti-alcol).



Lunedì 23 Aprile 2018



