Davide si è inventato un lavoro: proteggere i gatti sui balconi di Roma

Davide aveva cominciato da ragazzo a lavorare nei cantieri, seguendo le orme del padre artigiano edile, ma dopo le prime esperienze si era stancato: «Quel lavoro non mi dava soddisfazione». Alla ricerca di un altro modo per mantenersi, ha fatto il distributore di volantini, il cameriere, l’omino tuttofare che aggiusta le cose rotte nelle case, ma neanche in queste attività trovava grande soddisfazione, per di più le entrate scarseggiavano e qualche volta ha dovuto chiedere aiuto alla moglie.La svolta è arrivata il giorno in cui lo hanno chiamato per fare un lavoro strano: bisognava trovare un modo per evitare che il gattino di casa cadesse giù dal balcone. Fu un lavoro complicato. «Ma alla fine - dice - mi si accese una lampadina: ci ho visto un potenziale». Da allora Davide si è specializzato nell’installazione di reti salva-gatti, servizio richiestissimo in una città come Roma, piena di mici e di balconi. «In base alla mia statistica, un possessore di gatti su 5 ha avuto un gatto caduto di sotto o scappato».Davide ha messo a punto una sua tecnica, ha individuato i materiali migliori, insomma si è inventato un mestiere. La gente lo trova grazie alla pagina Facebook “Davide che fa cose” ma soprattutto con il passaparola. Certo non naviga nell’oro, ma almeno non deve più chiedere aiuto alla moglie. E ora finalmente può dire: «Faccio un lavoro che dà soddisfazione».