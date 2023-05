Roma, «A Maria che amerò eternamente»: trova una vecchia foto per strada e la restituisce alla proprietaria: «E' di mia madre morta»

Irene passeggiava con il suo cane su viale Pico della Mirandola, nel quartiere Montagnola, come ogni giorno. Ma mercoledì pomeriggio, per terra, ha notato qualcosa di diverso: una vecchia foto plastificata, ingiallita dal tempo, che ritraeva una bella signora sorridente in campagna. Dietro una dedica, scritta in stampatello: «A Maria, che amerò eternamente, Giuseppe». Non voleva che Maria rimanesse lì, su quel marciapiede, calpestata dalle persone e allora ha deciso di fotografare e condividere sul gruppo Facebook del quartiere ciò che aveva trovato: «Se qualcuno ha perso questa foto, sta su questo muretto». Non poteva immaginare il regalo che aveva appena fatto.

La mamma morta

«Dopo un po’ mi arrivano due notifiche - racconta Irene condividendo la sua storia sui social - “Grazie! La stiamo andando a prendere!». A scriverle è Veronica e la foto è della sua mamma che non c’è più. «Mi dice che pensa che la mamma le abbia mandato un segnale. E allora mi rendo conto che non avevo trovato solo una foto: avevo restituito un ricordo. Penso a Giuseppe che amerà eternamente Maria. Penso a Maria che ha amato Giuseppe e sicuramente amerà per sempre Veronica. E penso a me che, fermandomi due secondi in più sotto la pioggia, sono riuscita a rende felice qualcuno che, a sua volta, ha reso felice me».