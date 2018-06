A Roma la droga è ovunque, anche tra i sessantenni

di Pietro Piovani

Hanno sequestrato a Roma “Amnesia”, un nuovo tipo di droga

devastante. Ma come siamo messi se c’è gente che arriva a fumarsi sta roba?

​I dati ci dicono che negli ultimi anni a Roma i reati sono diminuiti, si ruba, si rapina e si scippa di meno, c’è meno usura, meno estorsioni, insomma la città è più sicura (anche se non sempre ce ne rendiamo conto, ma questo è un altro discorso). Eppure c’è un’attività criminale che non conosce crisi, anzi è in espansione inarrestabile: il traffico di droga. Ne ha parlato anche il comandante provinciale dei Carabinieri sul Messaggero di ieri:

Cambia il tipo di sostanze chieste dal mercato, ma gli affari sono enormi