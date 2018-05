Se i cittadini si abituano a fare tutto da soli

di Maria Lombardi

Sterpaglie ovunque,

così si nascondono

spazzatura e topi...

Netturbini, tappabuche, giardinieri. I cittadini tuttofare. Ormai ci si arrangia da soli. Ne sa qualcosa chi frequenta il parco Rabin, a ridosso di villa Ada. I cani piccoli arrivano nel parco e spariscono. L’erba è molto più alta di loro. Chi li porta a passeggio li vede annaspare tra spighe e rovi, inghiottiti dal verde selvaggio. Laggiù una panchina spunta dalla sterpaglia, sopra c’è un cartello protetto dalla plastica.



«Date le attuali condizioni del nostro parco, noi padroni dei cani abbiamo organizzato una raccolta fondi con una quota pari a 25 euro cadauno per poter provvedere al più presto al taglio dell’erba. Più siamo meglio è». In pochi giorni sono già stati raccolti 1.600 euro. Roma fa da sola, la Capitale orfana di se stessa. I padroni dei cani preferiscono pagare piuttosto che non avere un parco. Della pulizia - almeno di una parte - si dovrebbe occupare il proprietario del bar al limite del parco, così prevede la concessione del Comune, ma c’è una controversia in corso e le erbacce crescono sempre più alte e fitte.



Da ottobre i cittadini pagano un ragazzo nigeriano che una volta a settimana svuota i cestini dei rifiuti. Se non lo facessero la spazzatura sarebbe molto più alta dell’erba. All’inizio erano in cinque a mettere dieci euro al mese, sono diventati 80. Ora c’è il problema delle sterpaglie alte un metro e saranno gli stessi cittadini a pagare. Ci stanno provando anche in altri parchi. Il verde è pubblico ma la cura, quando c’è, è sempre più a cura dei privati.

