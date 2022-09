Roma, bestemmie e svastiche sul muro dell'asilo, appello delle mamme: «Cancellatele». Ma nessuno interviene

Cosa sono quei simboli strani sul muro della scuola? E perché accanto alla parola Dio c’è sempre qualche parolaccia? Chissà se lo chiederanno ai propri genitori i bimbi dell’asilo Mondo Incantato, al Flaminio, dal momento che quegli scarabocchi dipinti su tutta la facciata dell’edificio di via Bolivia saranno la prima cosa che vedranno la prossima settimana quando ricominceranno scuola.

Svastiche, celtiche, bestemmie che quasi da un anno le mamme che frequentano il nido stanno cercando di far cancellare senza risultati. Ci ha provato Angela che mesi fa segnalato all’Ufficio decoro quelle scritte oscene: «Il Comune mi ha notificato la chiusura del ticket - racconta - ma gli operai intervenuti hanno avuto indicazioni solo di sistemare muretto e giardino e non di cancellare le scritte». Sul muro, dunque, campeggiano ancora frasi del tipo: «Curva di subumani», «Dio ca...». Angela ha lanciato un appello social affinché altri residenti facciano sentire la propria voce: «Se non installano delle telecamere esterne questi atti vandalici si ripeteranno all’infinito. Oltretutto tra qualche giorno ricomincia la scuola ed è assurdo che inizi così».