«Roma bella tra l’immondizia»: il grido d’amore dei turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immaginate: avete risparmiato tutto l’anno per la vacanza in un resort da sogno, in un’isola straordinaria. Poi, quando arrivate, vi accorgete che la spiaggia è sporca. Per molti turisti il viaggio nella Capitale è di questo tipo: tra bellezze della città e immondizia, s’innamorano di Roma ma incidono nella loro memoria immagini distorte. Alle reception degli hotel della Capitale vivono in prima linea il rapporto con i visitatori, parlano con gli ospiti e raccolgono il disagio dei turisti che hanno trovato una città irripetibile ma ricoperta dai rifiuti.«Ci dicono che Roma è bellissima, ci chiedono come sia possibile che sia ridotta in questo modo. Dicono: ci dispiace tantissimo, non so se torneremo» racconta Manuel Libertucci, dell’Associazione dei direttori di albergo. I più sorpresi sono i turisti di altri paesi europei che fanno un confronto con le loro Capitali, ma anche gli italiani sono colpiti, non s’immaginavano di trovare Roma così. E c’è il dolore di chi torna a Roma, dopo molti anni, magari perché si è trasferito all’estero, e non si aspettava di rivederla in queste condizioni. E nonostante tutto ieri all’aeroporto di Fiumicino è stato accolto con una festa il quindicimilionesimo turista, una donna cinese. Chissà se anche lei dirà: Roma è bella, ma non so se ci tornerei.