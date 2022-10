Venerdì 7 Ottobre 2022, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08:44

«Coglio..» è la scritta che il proprietario di una smart bianca, oltretutto parcheggiata perfettamente sulle strisce blu in Prati con tanto di bollino residenti, si è ritrovato qualche giorno fa sul cofano della macchina. «Più che un gratuito atto di vandalismo, una vendetta» - ipotizza qualcuno sul web visto il parcheggio obiettivamente senza infrazioni - e c'è già chi pensa possa trattarsi di una fidanzata tradita.

Bravate o punizioni, fatto sta che quella di imbrattare le macchine parcheggiate con la vernice spray sembra stia diventando a Roma una (brutta) moda sempre più frequente. Almeno a giudicare le foto - sempre più numerose - pubblicate sui social che ritraggono auto vandalizzate da writers anonimi. Come quella dell'auto nera parcheggiata in divieto, praticamente in mezzo alla strada. Una sosta creativa che evidentemente ha suscitato la rabbia di qualcuno armato di bomboletta che si è sentito in dovere di scrivere sulla fiancata la parola: Multa. Non capendo che una multa, oltretutto salatissima, è proprio quello che riceverebbe se qualcuno lo sorprendesse mentre compie quell'atto ignobile. Le immagini sui social (da Welcome to Favelas a The Roman Post) hanno suscitato infatti commenti severi: «Pensano di insegnare a rispettare le regole, quando sono i primi che le trasgrediscono». Controsensi.