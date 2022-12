Venerdì 23 Dicembre 2022, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:21

Ci risiamo. Sarà che le colonnine elettriche a Roma latitano e quelle che ci sono vengono prese d'assalto da chi cerca disperatamente un parcheggio, ma quella della ricarica fai da te nella Capitale sta diventando un vero e proprio vizio. Dopo l'allaccio da casa - indimenticabile trovata vista qualche mese fa in Prati - arriva ora infatti la ricarica all'auto direttamente dall'ufficio. Succede all'Aventino dove il proprietario di una Citroen elettrica ha pensato bene di collegare il cavo della ricarica dall'agenzia immobiliare dove lavora direttamente alla propria macchina parcheggiata in strada (oltretutto davanti ai cassonetti). E non solo: per non far inciampare i malcapitati passanti (udite udite) ha anche realizzato una canalina passacavi sul marciapiede, come documentato ancora una volta dal gruppo Fb Roma fa schifo.

L'ennesimo escamotage nella Roma dell'arrangiamose dove, tra furbizia e disincanto, non di rado si sconfina nella maleducazione e nell'allegra violazione delle regole. Sui social, dove il video è diventato virale, i commenti si sprecano. C'è chi ci scherza su: «Roma grande prolunga anulare» e chi si indigna: «Roba da terzo mondo». Quando si dice fare di necessità virtù.