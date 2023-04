Venerdì 28 Aprile 2023, 07:54

La modalità è sempre la stessa: un'auto viaggia contromano di notte a velocità spedita mentre qualcuno riprende la scena e posta il video sui social per acchiappare like. Una moda sempre più diffusa tra i ragazzini di Roma che per qualche follower in più rischiano la vita. L'ipotesi che questa sia una sfida, per avere più like sul web, non è affatto esclusa, anzi.

I video

L'ultimo caso, quello di una vettura che viaggia nel senso di marcia opposto, è stato messo online nella mattinata del 25 aprile: si vede una macchina nera percorrere contromano via Leone XIII e chi riprende la scena urla: «Aho, ma che state a fa'? So' due pischelli, ma ti rendi conto?». Prima ancora stessa scena a Corso Francia: una piccola utilitaria bianca procede spedita dai Parioli verso Vigna Stelluti attraversando tutto il viadotto. Poi ancora a fine marzo dal Muro Torto a piazza Fiume e il video della serata del 25 marzo scorso con un'auto che aveva imboccato contromano la Roma-Fiumicino rischiando di scontrarsi con un'altra che procedeva nel senso giusto. Qualcuno giura che, anche in questi casi, si tratti di giovanissimi alla guida e commenta: «È una moda, forse per far vedere che sono tosti». Chi indaga ha acquisito le immagini diffuse sui social. E il rischio emulazione è sempre più alto.