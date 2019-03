Sono arrivati gli autobus nuovi: selfie e brindisi tra i passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E questo che è?» C'era stupore martedì scorso alla fermata di Forte Portuense, quando i viaggiatori in attesa del 44 hanno visto arrivare la sagoma bianca e scintillante di un autobus nuovo, uno di quelli messi in circolazione dall'Atac proprio in questi giorni. «Ma siamo sicuri che sia per noi? Possiamo salire con l'abbonamento normale o ci vuole un biglietto speciale?» scherzavano i passeggeri, ed è stato l'inizio di un viaggio diverso dal solito.Qualcuno ha proposto di festeggiare stappando una bottiglia, un bel brindisi come quando si compra la macchina nuova. Alla fermata di via Carini i clienti di un bar sono usciti in strada ad ammirare il mezzo nuovo, lo hanno fotografato con il telefonino, si sono scattati un selfie. All'altezza di villa Sciarra l'autista del 75 si è fermato e si è sporto dal finestrino per fare i complimenti al collega. Intanto c'era chi provava a raffreddare l'euforia generale insinuando che con i nuovi autobus si perde quel colore rosso e giallo tanto caro ai cittadini della Capitale. In effetti qui domina il bianco della carrozzeria e l'azzurro dei sedili. «Vedi che succede quando eleggi un sindaco laziale». Ma neanche queste malignità sono riuscite a cancellare il buonumore fino al termine della corsa. «Non ci siamo mai divertiti tanto» hanno commentato gli ultimi a scendere al capolinea di piazza Venezia, prima di salutarsi e di darsi appuntamento all'indomani.La mattina dopo sulla linea del 44 è tornato in servizio un autobus vecchio, che a via Fratelli Bonnet si è rotto, costringendo i passeggeri a scendere eparalizzando il traffico di Monteverde.(Foto: @aeforte da Instagram)