Roma, «Cerco fidanzata per mio padre vedovo»: la storia di Alberto commuove il web

La mamma di Marianna è morta 3 anni fa dopo aver festeggiato con gli amici di una vita i suoi 70 anni. E’ andata via nel giro di 2 mesi. Alberto, suo marito, l’ha tenuta per mano fino all’ultimo dopo averla accompagnata per 50 anni: un viaggio lungo e bellissimo, fatto di amore, feste, amici, pranzi al mare d’inverno, progetti, figli e nipoti. Ma da 3 anni Alberto, che oggi ha 75 anni, è solo e sua figlia Marianna ha deciso che è ora di tornare a vivere.

Qualche giorno fa (all’insaputa di papà) ha scritto un post su Facebook: «Cerco fidanzata per Alberto (mio padre), un bellissimo uomo, ingegnere, che ama viaggiare, ascoltare la radio, divorare libri, adora le macchine sportive, gli orologi a pendolo, le immersioni, la costiera amalfitana e viaggiare gli manca terribilmente. Da quando è rimasto solo non si sente più adeguato. Perché una donna che rimane sola si basta, per un uomo riorganizzarsi la vita è un casino». E allora Marianna ci ha provato, perché suo padre lo merita: «Se avete una mamma, una zia, un’amica dai 60 anni in su, che viva a Roma o dintorni, che abbia voglia di rimettersi in gioco, scrivetemi in privato». Martedì Alberto ha incontrato Caterina a Villa Borghese. Se sono rose fioriranno.