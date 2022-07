Lunedì 1 Agosto 2022, 00:37

Da qualche settimana a Roma, o almeno in alcuni quartieri di Roma, stanno pulendo le strade. Per quei lettori più giovani, che forse non hanno ben presente di cosa stiamo parlando, si tratta di quell’attività che si esegue con le scope ed eventualmente con l’acqua per eliminare dall’asfalto cartacce, bottiglie di plastica, aghi di pino, escrementi di cane, carcasse di piccione, pelli di topo essiccate e conciate. Sono state avvistate squadre di operatori dotati di strumenti innovativi come ramazze, tubi per innaffiare, camionette spazzatrici. In alcune zone addirittura si prevede la sosta vietata per liberare le carreggiate; nelle altre si rimedia con i soffia-foglie per spostare almeno un po’ delle schifezze messe a dimora da decenni sotto la pancia delle automobili.

I cittadini assistono increduli: «Oddio, siamo stati invasi dalla Svizzera!», «L’ultima volta li avevo visti nel 1978», «Ora gli chiedo l’autografo». Qualcuno si scatta un selfie con gli spazzini. «Fagli la foto e mandala al National Geographic, te la mettono in copertina» ironizza uno sui social. Altri fanno i dietrologi: «È un trucco per convincerci a pagare la Tari, scadeva questa settimana guarda caso». Poi ci sono quelli che la sanno più lunga di tutti: «Ma di che vi sorprendete, ci sono le elezioni no?». E una signora risponde: «Se è così, speriamo che sotto casa mia passino prima del 25 settembre».