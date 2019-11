Roma, nel locale dei ragazzini alcolici serviti solo ai maschi: «Reggono di più»

Nei locali gli alcolici ai minorenni non dovrebbero essere serviti per legge. Se poi questo divieto non solo viene trasgredito, ma diventa persino una discriminante tra maschio e femmina si arriva al paradosso. Sabato scorso, in un locale di Ponte Milvio, un gruppetto di scatenate 16enni si è avvicinato al bancone del bar e ha ordinato un Negroni.

Il barista, che non ha chiesto la carta d’identità per verificare l’età - come invece avrebbe dovuto fare - si è rifiutato di prepararglielo. E non perché, nonostante mascara e tacchi alti, si vedesse palesemente la loro giovanissima età, ma perché erano femmine. Lucrezia e le sue amiche si sono sentite rispondere: «Questo tipo di cocktail posso servirlo solo ai maschietti». Con tanto di spiegazioni approfondite sul fatto che la gradazione alcolica del Negroni (a base di vermut rosso, Campari e gin) «è troppo forte e i ragazzi lo reggono di più». Secondo l’illuminato barista, dunque, (e non solo lui purtroppo) perché le testarde hanno provato a chiedere il drink anche ad altri camerieri, i ragazzini possono bere e sballarsi purché siano maschi. La prova del 9? Quando l’amico Filippo è tornato al tavolo sfoggiando fiero il suo gustoso Negroni. Che poi - ovviamente - hanno bevuto loro.

