Il Grinch di Roma nord, rubato l'albero di Natale e le letterine dei bimbi in un palazzo sulla Cassia

Non sappiamo se il Grinch abiti o meno sulla Cassia, di certo la persona (o le persone) che la notte del 3 dicembre si sono intrufolate in un condominio di via Vibo Mariano portandosi via l’albero condominiale, il presepe e le letterine che i bambini avevano scritto per Babbo Natale, lo spirito natalizio devono odiarlo parecchio. E adesso a sperare che qualcuno restituisca ai bimbi il Natale sono proprio i condomini che qualche giorno fa, tornando a casa, hanno trovato la brutta sorpresa: l’albero, le decorazioni, il presepe erano stati rubati. I ladri - non contenti di questo prode gesto - si erano portati via anche le lettere con i desideri dei piccoli lasciando come “ricordo” solo la cassetta delle poste.

«Un gesto davvero senza cuore», commentano alcuni residenti del quartiere che hanno denunciato l’episodio sul profilo social di “Zona Roma Nord”, allegando le foto dello scempio. A scoprire l’accaduto sono stati alcuni condomini. Quando hanno aperto il portone si sono accorti che il piccolo albero bianco posizionato all’ingresso del palazzo non c’era più. Qualcuno, ora, sta già pensando di sostituirlo. Anche se c'è chi, come nel film, anche per questo Grinch spera in un lieto fine.