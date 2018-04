Ristoranti, nonostante tutto Roma vince ancora

di Mauro Evangelisti

Da settimane ho l’insopprimibile voglia di andare a Roma e mangiare cacio e pepe fino allo sfinimento

Nonostante le pizze congelate rifilate ai turisti, i buttadentro che provano a raggirare l’ingenua famiglia inglese, le carbonare precotte scaldate al microonde e portate al tavolo degli spagnoli, le vaschette di gelato dopato, i conti raddoppiati se non triplicati se il cliente è un asiatico, ecco, nonostante tutto questo, nella classifica delle città in cui si mangia meglio vince ancora Roma. Possibile? Per fortuna sì, soprattutto per due motivi: il primo è che per fortuna c’è ancora una maggioranza di bar, ristoranti e gelaterie in cui si mangia bene con punte di eccellenza; la seconda, va detta senza ipocrisia, è che spesso il turista arrivato dall’Oregon che ordina «spaghetti bolognesa» spesso ha idee originali su cosa sia buono e cosa sia meno buono.



Fatto sta, che nella classifica pubblicata l’altro giorno da Tripadvisor sulle città del mondo in cui si mangia meglio, Roma è al primo posto. Seguono Firenze, Parigi, Barcellona, New Orleans, New York, Venezia (ecco qui i “nonostante” sarebbero ancora di più), Madrid, Tokyo e Bangkok. Come tutte le classifiche, anche questa è opinabile, ma c’è anche da dire che proprio l’uso massiccio dei siti in cui si possono leggere giudizi e recensioni sui ristoranti, aiuta i turisti a mantenersi lontani dalle trappole e questo favorisce Roma e le altre città italiane. Piccola classifica personale sulle cucine migliori in giro per il mondo, Roma esclusa ovviamente: Barcellona, Bangkok, Lisbona e Osaka.

Sabato 28 Aprile 2018



