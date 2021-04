30 Aprile 2021

di Veronica Cursi

Sono spuntati un po' ovunque. Sui marciapiedi, in mezzo alla strada, nei posti auto. Tavolini pronti all'occorrenza, pedane di legno, gazebi improvvisati: tutto pur di poter mangiare fuori. Perché se bar e ristoranti possono riaprire solo all'aperto, come prevede il nuovo decreto, tanti ristoratori si sono dovuti organizzare come potevano, convertendo parcheggi in dehor, posizionando sedie e ombrelloni dove prima si mettevano le auto. Con risultati, spesso, stravaganti. A Ponte Milvio, ad esempio, tempio della movida romanordista, tra sushi, piadinerie, osterie e bar di ogni tipo, i tavoli parcheggiati sulle strisce rubano posti auto già molto rari. Risultato? Traffico impazzito e macchine in tripla fila. E così in Prati dove vere e proprie isole mangerecce sono spuntate in mezzo alla strada.

Tutto autorizzato, per carità. Del resto questo stabilisce il Governo nell'ottica di un rilancio economico delle attività di somministrazione in piena pandemia da Covid-19. Ma la domanda è: invece di creare queste giungle di dehors piazzati ovunque, non era meglio permettere di riaprire anche ai ristoranti con spazi all'interno, magari con un distanziamento maggiore?

