Rifiuti, il comunicato stampa del consigliere (dem) fa litigare (i dem)

A Casalotti qualcuno lo vorrebbe sindaco. Ma la battaglia di Antonio Stampete contro il biodigestore di Casal Selce rischia di costargli caro. Anche la poltrona di presidente della commissione Lavori pubblici.

Si perché il battagliero consigliere piddino non si risparmia in uscite pubbliche - ha ripreso anche Gualtieri in commissione Pnrr - e in comunicati. L’ultimo - «Su gestione dei rifiuti non si penalizzino sempre gli stessi territori» - l’ha fatto firmare anche a due pezzi da novanta dell’Aula Giulio Cesare come la presidente Svetlana Celli e Andrea Alemanni, entrambi dell’area franceschiniana Dem.

Apriti cielo. Subito il segretario regionale del Pd, il franceschiniano Bruno Astorre ha dettato la linea alle agenzie: «Roma sugli impianti deve diventare autosufficiente». Poi hanno fatto retromarcia Celli e Alemanni.

Ieri è toccato a Gualtieri ricordare che sugli impianti dei rifiuti «la maggioranza è unita e noi andiamo avanti con il piano approvato». Anche per tranquillizzare la Regione, che attende impaziente di conoscere il sito a Roma della futura discarica.

E il povero Stampete? Dall’inner circle del sindaco gli hanno detto di darsi una calmata. Qualcuno ha già pronto l’epitaffio: «Togliatti scrisse “Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato”. Antonio è ancora qui ma l’hanno rimasto solo».