Il calciomercato alla Pisana: Della Casa e Colarossi passano dal M5s a Forza Italia

A Trigoria sono appena sbarcati Renato Sanchez e Paredes. A Formello la Lazio aspetta di accogliere Hugo Lloris. Alla Pisana Forza Italia presenterà a settembre due nuovi consiglieri provenienti dalla compagine dei Cinquestelle:ex presidente del IV Municipio la prima, il più giovane eletto in Consiglio regionale l'altro, due esponenti molto più vicini a Virginia Raggi che al resto del Movimento e che in questi mesi non hanno lesinato critiche al centrodestra. Dal M5S regionale dicono di non saperne niente, mentre tra gli ex grillini gira questa battuta: «Dovrebbe tenersi il Primo settembre la conferenza di presentazione di Roberta e Marco. Forse sarebbe stato meglio organizzarla l'8 settembre, vista la situazione del Movimento tra Roma e Lazio». Ma Forza Italia, che starebbe pure trattando con il consigliere udc Nazzareno Neri, non concentra il suo calciomercato soltanto alla Pisana. A fine settembre ci sarà il congresso e la chiusura del tesseramento. E, per quella data, dal partito danno per certi nuovi acquisti in tutti i principali comuni della cintura romana, partendo da Civitavecchia, Monterotondo, Tivoli e Cerveteri. Anche se il sogno è reclutare un fuoriclasse, un consigliere pure all'Assemblea Capitolina.