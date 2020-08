Mentre Virginia Raggi, con famiglia al seguito e il cane Puffo, passeggiava tra le dune sicule assaporando granite di ricotta e fichi, come da foto social del marito, in sua assenza in Campidoglio qualcuno le cucinava un boccone decisamente amaro da inghiottire. La sindaca non aveva neanche fatto in tempo a gustare l’esito della consultazione-blitz tra i militanti grillini sulla ricandidatura al Comune, quando ha dovuto fronteggiare l’attacco del suo braccio destro. Anzi sinistro, Luca Bergamo: vicesindaco col M5S ma ex tesserato Pd, passato alle truppe stellate prima del ballottaggio del 2016, quando venne designato assessore in pectore alla Cultura.

LEGGI ANCHE Roma, così il voto nella Capitale cambia i destini di leader e partiti

Ecco, Bergamo, mentre Rousseau doveva ancora svelare gli imprevedibili risultati del referendum tra gli iscritti, già cassava l’ipotesi del mandato bis. Una corsa bollata Urbi et Orbi come «sbagliata, una candidatura fatta a strappi». Raggi non ha replicato e a vacanze finite, lunedì, è tornata a Palazzo Senatorio, dove ha rivisto il vice. Che rimarrà al suo posto, a quanto pare, anche se ha bocciato pubblicamente le scelte del capo. «Ma era un ragionamento politico, non su Virginia», le parole di Bergamo, dopo il vis a vis, che riferiscono intorno al Marc’Aurelio. Come la battuta di quel vecchio film di 007: «Niente di personale».

Ultimo aggiornamento: 01:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA