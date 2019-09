«Questo lo vuole la sindaca», il mantra social in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parola d’ordine #lovuolelasindaca. E così negli ultimi giorni il Campidoglio ha cambiato strategia comunicativa. Tutti gli assessori sono chiamati a produrre post su Facebook e tweet a ripetizione per rilanciare l’azione amministrativa del Comune di Roma sui social network.Annunci, denunce, progetti. E guai a rimanere indietro. Non si scherza. Effetti collaterali del governo giallorosso? Può darsi. Sta di fatto che ora la macchina della propaganda o dell’autorappresentazione (dipende dai punti di vista) sembra aver ingranato la quinta.D’altronde il giro di boa è stato superato, la situazione politica è in forte evoluzione e Raggi appare galvanizzata dal nuovo rapporto con l’uomo forte del M5S, Giuseppe Conte. Quindi? Occorre presidiare il territorio, riprendere i consensi perduti in questi anni, raccontare tutte le cose fatte per il bene della città.In ballo: le amministrative del 2021 che potrebbero riservare sorprese in virtù di nuove alleanze (basti vedere Chiara Appendino a Torino).La sfida ora sarà un’altra: nella foga social il Campidoglio dovrà trasformare il virtuale in reale. Ma questa forse è un’altra storia.