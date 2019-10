Frongia da Alpa e Fico da Conte Gli assessori di Raggi e dopo-Virginia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due volte, se non tre. E tutte tra metà agosto e i primi di settembre. Daniele Frongia è stato avvistato in quel periodo entrare nel palazzo che ospita lo studio di Guido Alpa. Come chi è? Si tratta dell’avvocato e noto giurista nonché maestro del premier Giuseppe Conte. Le visite di Frongia - casualità? - coincidono con la nascita del nuovo governo giallorosso, una fase in cui l’assessore allo Sport ha puntato a entrare nella squadra di governo in qualità di sottosegretario allo Sport. Tentativo non andato a buon fine. Ma che segnala una certa predisposizione degli assessori di Virginia Raggi a tessere rapporti extra-Campidoglio, forse anche in ottica futura.Si spiegano anche così, per esempio, i frequenti pellegrinaggi del vicesindaco Luca Bergamo dal presidente della Camera Roberto Fico o l’attivismo di Luca Montuori, titolare dell’Urbanistica. I maligni accusano: di giorno sostengono Virginia, di notte pensano a un domani senza Virginia. Bella fiducia, eh. Chi lo sa, nel dubbio, rimangono gli incontri, le trame e le telefonate in una città tentacolare. D’altronde, questi assessori hanno preso alla lettera lo spirito del partito di cui fanno parte: Movimento. E movimento sia.