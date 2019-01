Le ragazzine e il twerking: «La trap è roba da maschi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Twerk it!», urla il deejay dalla console. E in mezzo alla folla sudata e alticcia di una discoteca vicino allo Stadio Olimpico un gruppo di 16enni esegue l’ordine al volo. Sono vestite tutte uguali: jeans strizzato e top sopra l’ombelico. Sembra vadano al mare invece stanno cercando di imitare le ragazze dei video su Youtube.Si dimenano, sculettando molto, piegandosi ancora di più, in una serie di mosse ultra-sensuali: stanno ballando, o meglio twerkando, sulle note della nuova regina dance Elettra Lamborghini e della sua Pem Pem. La trap? Roba da maschi: le ragazzine oggi vanno pazze per il reggaeton.E soprattutto per il twerking, la sexy arte di muovere il bacino a tempo di musica lanciata anni fa dall’attrice Miley Cyrus e diventata oggi virale, tanto da essere insegnata in molte scuole di danza di Roma e da essere finita persino nel piano didattico di un liceo del centro durante la settimana di cogestione.Lezioni di twerking, twerk night, Pem Pem challenge: le ragazzine si esibiscono ogni weekend davanti a migliaia di coetanei che le guardano ad occhi spalancati. Scuotono i fianchi muovendo il bacino fino alla spaccata finale. E giù tutti a postare su Instagram. E vagli a spiegare che ai tempi dei loro genitori in discoteca andavano di moda i lenti.