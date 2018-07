Quei due gattini buttati via salvati dai bimbi-infermieri

di Marco Pasqua

Mattia e Sofy sono piombati nella vita della famiglia di Adelaide in maniera inaspettata e in conseguenza di un atto barbaro e incivile. Poche sere fa, un’auto si è fermata poco distante dal cancello della villa in cui vive, con i fratelli e i figli, e ha lanciato dal finestrino questi due fagottini, nati poco meno di un mese fa. Adelaide non si sarebbe accorta di nulla, se i suoi cani non avessero iniziato ad abbaiare. Non appena li ha visti, ovviamente, non ci ha pensato su due volte e li ha portati di corsa a casa sua.Dove già esiste un piccolo zoo composto da: quattro cani, due gatti, un’oca (che riconosce sempre le auto dei padroni di casa), due pavoni e una coppia di galline: «La gente sa che amiamo gli animali e per questo capita che li abbandonino davanti al nostro cancello». I due gatti sono stati portati subito dal veterinario e uno dei due, Sofy, è in condizioni precarie: disidratata e con un virus nel corpo, mentre l’altro era pieno di pulci. I figli di Adelaide si sono subito trasformati in infermieri: su consiglio del veterinario, cullano i gatti con un guanto riempito di acqua calda, a mo’ di incubatrice. Su Facebook alcune persone si sono fatte avanti per adottarli, anche se Adelaide teme già il prossimo “carico” gettato davanti alla sua casa.