Flash è stato salvato 10 anni fa dal randagismo. La sua nuova padrona, di fronte a quel cagnetto che vagava per una stradina in Abruzzo senza meta, ha deciso di non voltarsi da un’altra parte e di accoglierlo nella sua casa. Era pieno di zecche e pulci, ma in breve tempo è entrato nel cuore di F. che aveva perso da poco un altro cane, di 16 anni (anche lui, un trovatello con, alle spalle, la stessa storia di indifferenza e abbandono). Purtroppo, la vita, nella sua imprevedibilità, riserva delle sorprese inaspettate e indesiderate: come quelle del male incurabile, che, da un giorno all’altro, ha colpito F..

E’ da allora, che suo malgrado, la padrona non riesce più a garantire quelle passeggiate e quei momenti di svago che tanto davano sollievo a lei e al suo amico a quattro zampe. Da qualche tempo, non ha più neanche le forze per riservare le consuete carezze a Flash. Che, ormai, ha compreso la sofferenza della sua padrona e non nasconde la sua tristezza. Per questo, la sezione di Roma dell’Enpa, tramite la sua pagina Facebook (www.facebook.com/enpaonlusroma/) lancia un appello perché qualcuno possa prendersi di cura di Flash. Il cane, che è chippato e vaccinato, è ideale per chi ha bimbi, visto il suo carattere docile e allegro.

