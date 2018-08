L’ex Provincia senza guida è la nuova casa degli spiriti

di Simone Canettieri

Provincia di Roma, ma anche “provincia dell’impero”, come un tempo si chiamavano quegli avamposti abbandonati dal potere centrale. Eccoci a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma, l’ente che ha rimpiazzato la vecchia provincia, ridotto a dépendance semi-disabitata di Virginia Raggi. Che oltre a indossare la fascia tricolore del Comune di Roma, in teoria, dovrebbe infilare ogni tanto quella blu da sindaca metropolitana. Eppure nel palazzo cinquecentesco che sbuca all’incrocio tra piazza Venezia e via IV Novembre - il Campidoglio è a meno di un chilometro... - la grillina non mette piede quasi mai. Da nove mesi non c’è nemmeno un vicesindaco, incarico chiave perché dovrebbe affrontare i dossier caldi mentre la Raggi è affaccendata in Comune. Eppure da quando a dicembre è stato dimissionato il pentastellato ribelle Fabio Fucci, non si è trovato un rimpiazzo, anche perché diversi Cinquestelle ambirebbero al titolo, anche se i poteri effettivi sono ormai davvero striminziti. In ogni caso l’ente resiste, pur coi bilanci traballanti per le risorse ridotte all’osso, anche se nessuno sembra interessarsene con troppa lena. Un po’ casa degli spiriti.

