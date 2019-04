In Municipio c'è una "principessa": in ufficio spunta Arvalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assiste a tutte le commissioni, persino ai consigli municipali. Di tanto in tanto, non disdegna la conferenza dei capigruppo. E’ attenta, anche se capita che non riesca a star dietro a tutte le discussioni e finisca con l’addormentarsi. Nessuno dei presenti, però, sembra offendersi, anche perché lei è lì, a dispensare affetto a tutti, con la delicata eleganza propria dei gatti. L’hanno ribattezza Principessa Arvalia, per la “residenza” scelta, la sede del Municipio XI, ma anche per la sua posa “regale”. Nel 2015, la commissione politiche sociali, deliberò una sorta di adozione ufficiosa. «La sua presenza quotidiana – dice il consigliere Marco Palma – ha attivato una solidarietà diffusa tra i consiglieri, ma anche tra il personale dell’ufficio tecnico e i vigili». Croccantini e, per viziarla, merendine. Una residente le ha anche regalato una “casetta”. Più di qualche volta è rimasta chiusa nell’area del consiglio municipale e il personale è intervenuto per liberarla. In ogni caso, ha una ciotola piena d’acqua sempre pronta all’uso. «Principessa Arvalia è un modo per stare insieme – fanno notare in Municipio – Non passa giorno che ciascuno di noi chieda come stia». E in tanti pensano che senza di lei, chi frequenta e lavora nella sede di via Mazzacurati, sarebbe meno felice.marco.pasqua@ilmessaggero.it