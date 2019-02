Dalla Lazio allo studio dentistico, la parabola del dott. Perpetuini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passare dal Grande Calcio alla professione di dentista - e nel giro di pochi mesi - non è un’impresa facile. Specie se appendi gli scarpini al chiodo a 26 anni, quando cioè teoricamente hai ancora una bella fetta di carriera da calciatore davanti a te. Eppure, Riccardo Perpetuini, classe 1990, centrocampista centrale, esordio in Serie A nel 2009 a Palermo con la maglia della Lazio (sette presenze in totale, coppe comprese), quando ha capito che il calcio non faceva più per lui - complici cinque operazioni a un ginocchio - non ci ha pensato più di tanto prima di cambiare vita.E così nell’ottobre di tre anni fa ha rescisso il contratto che aveva con il Mantova, dove era giunto dopo un lungo peregrinare su e giù per la penisola, ha cominciato a studiare, si è laureato in odontoiatria a Foggia e adesso esercita la sua nuova professione in un elegante studio in Prati. Senza rimpiangere più di tanto, dicono, il mondo del calcio; anzi, felice di averne fatto parte per parecchi anni indossando la maglia della squadra del cuore, la Lazio. “Se non riesci a fare bene una cosa, è meglio non farla”, il suo motto. Basta capirlo in tempo, occorrerebbe aggiungere: il dottor Perpetuini l’ha capito al volo.