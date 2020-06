Tutti a fare la permanente: alle ragazze piacciono i ricci

Mamma alle ragazze piacciono i ricci, mi devo fare la permanente...». Solenne, deciso, il figlio adolescente non ammette un no. Mamma non si capacita, niente di personale con i riccioluti, ma ai suoi tempi andava il capello liscio, anche un poco lungo e mosso. Invece ora si guarda intorno e vede solo criniere, e il motivo è sempre quello: alle ragazze piacciono così. Lei non ci crede così inizia a chiedere in giro, arrivano conferme inaspettate da brave ragazze altrettanto risolute nella risposta: «Sì, sì il ragazzo ci piace riccio, non c'è paragone...».



Niente bocce ma nemmeno capelli lunghi da surfisti, ma ricciolini in bella mostra su teste un po' rasate ai lati, come la maggior parte degli influencer che girano sui socialnetwork, ad esempio l'australiano Harry Jowsey o l'aversano Davide Moccia. Insomma, va di moda il ragazzo riccio, l'indagine ha dato solo conferme, non resta che arrendersi. Quelle belle chiome lunghe, liscie e arruffate post lockdown sono un ricordo. Ora i ragazzini tornano con riccioli attira femmine, che sembrano dei nidi in testa, apri la porta e non sai chi hai davanti, eppure loro si piacciono tanto... Passerà rimugina mamma, un giorno scoprirà quanto è più bello con i capelli lunghi, come quando era piccolo e comandava lei.

