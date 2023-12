Venerdì 22 Dicembre 2023, 09:41

C'era una volta lo stile di Roma Nord. Quando un "pariolino" lo capivi al volo da come si vestiva. A Natale si facevano regalare la camicia Ralph Lauren, il maglioncino girocollo di cachemire appoggiato sulle spalle, la Clarke blu. Oggi il globalismo dei social ha estinto definitivamente il pariolinismo doc. Quello stile, che determinava una sciocca ma reale appartenenza, descritto in libri e film generazionali, è definitivamente tramontato: il pariolino si è estinto.

Oggi i ragazzi (che vengano dal Fleming o dall'Eur) vogliono assomigliare tutti ai tiktoker più famosi. Lasciando sconcertate le mamme romanordine doc (loro sì che sono rimaste a quell'epoca), che per esaudire i desideri natalizi dei figli si ritrovano a fare shopping in quartieri che avevano solo sentito nominare. Talenti, Torre Maura, Tor Bella Monaca: è qui che si trovano i negozi giusti, quelli pubblicizzati ossessivamente su Instagram. E' li che si comprano le tute con i lacci lunghi fino al ginocchio, la felpona con il cappuccio, lo smanicato nero lucido. Lupo, che studia nella elitaria scuola internazionale, ha il doppio taglio e il jeans sdrucito come Cesare che vive al Tuscolano. L'abito non fa più il monaco, almeno a Roma Nord.