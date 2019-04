La palestra a cielo aperto intorno al Laghetto dell’Eur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una palestra a cielo aperto. Come etichettare in maniera diversa il cuore che pulsa forte, specie la domenica mattina, nel o intorno al Laghetto dell’Eur? Se ne vedono di tutti i colori, sportivamente parlando. Si va dagli amanti della canoa, impegnati in estenuanti su e giù da un capo all’altro del bacino, ai patiti della “polo canoa”, che dentro l’acqua giocano a pallone con i loro remi, fino ai runners che, più o meno con il fiatone, macinano metri su metri intorno al perimetro del bacino stesso.Con l’unica preoccupazione di non sbattere addosso a questo o quello per colpa traffico. Poi c’è chi si fa la passeggiata veloce, chi semplicemente una camminata magari mano nella mano con la propria metà e il cane al guinzaglio, chi si piazza sul prato e non si muove per un’ora e chi invece si sistema su una panchina e da lì osserva - un po’ invidioso o forse un po’ ironico - chi sbuffa e suda. Uno spettacolo di arti e umanità varie. Il top dei top una giovane mamma in tuta e scarpe da corsa che, correndo a buona andatura sui vialetti che circondano il laghetto, spinge la carrozzina della propria creatura, beatamente appisolata. Come abbinare il dovere al piacere, all’ombra dei luminosi ciliegi in fiore.