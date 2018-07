Paco, il cane salvato due volte con un futuro da star del cinema

di Marco Pasqua

Paco ha due anni e mezzo ma ne già passate molte di più di un qualsiasi cane medio. Due anni e mezzo fa, quando era ancora un batuffolino bianco, è stato salvato per miracolo sull’autostrada, non distante da Pachino, in Sicilia. Per puro caso. «Avevo voglia di sigarette e le avevo finite – racconta l’attrice Rosa Canova – Così sono andata in auto e a un certo punto ho visto che quel cane rischiava di essere investito dalle altre macchine». Rosa non ci ha pensato su due volte, ha fermato l’auto e ha tratto in salvo Paco (il nome, ovviamente, è ispirato al comune siciliano in provincia di Siracusa).



Ma le sue disavventure non sono finite, perché non troppi mesi dopo quella giornata fortunata, Paco ha pensato bene di raccogliere e ingoiare una polpetta avvelenata. E anche in quel caso è stata Rosa a salvarlo da morte certa: di corsa dal veterinario e speciale lavanda gastrica. Oggi il migliore amico di Rosa frequenta abitualmente il cinema Farnese, senza dar fastidio a nessuno («si comporta benissimo»), con qualche puntata nei giardini della Filarmonica ad assistere a qualche spettacolo teatrale. Un regista è rimasto così tanto affascinato da questo cane, da volergli dedicare un “personaggio” a quattro zampe nel suo prossimo film.



Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



