Ottolina, operata male in casa: dopo la morte scatta la denuncia

Ultimo aggiornamento: 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il racconto di quello che è successo ad Ottolina, gattina che aveva da poco partorito quattro mici, potrebbe essere ispirato da un film horror sul mondo animale. E' stata una signora romana a rivolgersi all'associazione Earth, per segnalare la drammatica esperienza vissuta con un veterinario. La sua gatta, dopo il parto, aveva iniziato a mostrare segni di malessere. Il dottore interpellato, dopo aver diagnosticato la presenza di due feti morti non espulsi, si è detto pronto ad operare a domicilio, malgrado le perplessità della proprietaria: «Ha effettuato il cesareo sprovvisto di guanti, mascherina e qualsiasi altro presidio medico veterinario», è la denuncia di Earth. Non solo: «Ha anche eseguito l' operazione stendendo la gatta su un sacco della spazzatura». Ottolina non si è mai ripresa da quell'intervento, nonostante un nuovo intervento dello stesso veterinario. Quando le sue condizioni sono peggiorate e la padrona l'ha trasportata in un centro veterinario, è stato troppo tardi e la gatta è morta. «Il nostro ufficio legale ha preparato un esposto all'ordine dei veterinari e denuncia alla Procura. Persone che agiscono con tale sprezzo della vita degli animali devono essere messi nelle condizioni di non nuocere più», la denuncia di Valentina Coppola, presidente di Earth.marco.pasqua@ilmessaggero.it