Domenica 16 Aprile 2023, 23:17

Lucia ha 82 anni e per uno dei suoi tanti acciacchi si è ritrovata nel reparto di geriatria di un ospedale romano (non importa quale, non cambia molto), tra altri pazienti anziani, spesso non coscienti, qualcuno in fin di vita. Nella sua stanza una signora si lamentava tutto il giorno: «Aaah». La notte era impossibile dormire, per i bip delle macchine che tenevano sotto controllo i parametri vitali della vicina di letto, ma soprattutto per una luce d’emergenza che si accendeva ogni 5 minuti, come in quelle torture in cui il prigioniero viene privato del sonno. Quando Lucia ha segnalato il guasto, si è sentita rispondere da un infermiere: «Non è mica un albergo questo». Una notte la compagna di stanza ha ricominciato con gli «aaah», poi ha fatto silenzio, infine la sua macchina ha fatto un bip più forte. È arrivato un medico, l’ha presa a schiaffetti e ha decretato: «È andata», aggiungendo all’infermiera: «Domattina la fate portare via». Lucia ha protestato: «Non posso dormire con una persona morta accanto». Le hanno sistemato un paravento per impedire la vista del corpo. Più tardi, Lucia si è alzata per andare in bagno, ma ha trovato la porta ostruita dal cadavere, coperto con un lenzuolo. Ha chiamato gli infermieri, ha ottenuto che la salma venisse portata via. Ora finalmente Lucia è tornata a casa. Non se la sente di incolpare i sanitari, troppo pochi per dare retta a decine di malati gravi che spesso non possono parlare né sentire. Di notte però ancora ci pensa. «Sogno un dottore che si avvicina e mi prende a schiaffetti».