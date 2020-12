Natale con i tuoi? Sì, ma con chi? Francesco (single) ha tre fratelli, i primi due hanno tre figli a testa, il penultimo due: dunque in tutto fanno 8 nipoti. E poi ci sono mamma e papà, vispi 80enni. Calcolatrice alla mano la famiglia Proietti è composta da 14 membri (senza considerare moglie e mariti affiliati). Il che già fa capire che il cenone che si organizza ogni anno con tombolata finale, papà che si addormenta sulla sedia e mamma che brinda a “Francesco perché trovi una brava ragazza”, è da escludere.

Nuovo Dpcm, che Natale sarà? Per il cenone il limite sale da 6 a 10 persone, niente spostamenti fra Comuni

E allora che si fa? Se il nuovo Dpcm disporrà il cenone solo con parenti di primo grado (e i fratelli tra di loro sono di secondo) o vincolerà il numero massimo a 10 persone chi starà con gli anziani mamma e papà? E’ il quesito che da giorni viaggia nella chat di famiglia. Si fa un televoto? Si estrae a sorte? O escludiamo i fratelli con bambini? «Ma come si fa senza nipoti il Natale in fondo è per loro...», commenta qualcuno. Idea: «E se ognuno sta a casa sua e mangiamo i tortellini su zoom?». «Se vabbè così mamma e papà rimangono soli, che tristezza». E’ una fatica. La mamma/nonna è angosciata perché «come si fa a decidere tra i figli e i nipoti», il papà/nonno sogna solo di sentire il conto alla rovescia che sancisca la fine di questo 2020. Ma lì siamo già a Capodanno e quello è tutto un altro Dpcm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA