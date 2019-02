Nasce il corso di Osservatore per guardare bene le partite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima frontiera del calcio; anzi, del business che ruota intorno a un campo di calcio sono i corsi di formazione per figure professionali fino a pochi anni fa letteralmente sconosciute se non addirittura impensabili. Ce ne sono per tutti i gusti, e basta farsi un giretto su internet per averne una conferma. Si va dal corso per match analyst, cioè come studiare la tattica attraverso la visione del video di una gara, fino a quelli meno antichi di manager e/o procuratore sportivo. Variegati i docenti: ex calciatori, ex dirigenti, ex giornalisti, ex di ex, ex di nulla. Il corso che colpisce maggiormente la curiosità, però, è quello relativo alla figura di Osservatore Calcistico.Lezioni su lezioni per insegnare come vedere una partita di calcio e i suoi protagonisti, alla faccia di quanti pensavano che per riuscirci bastasse andare allo stadio oppure sistemarsi sul divano davanti alla tv. Ovviamente senza addormentarsi. I corsi, che sono quasi esclusivamente on line, garantiscono all’allievo un successivo stage presso una società. Non è chiaro, in realtà, in società di quale categoria, ma il fascino di diventare un Uomo di Calcio, quindi di gestire giocatori (e soldi) in giacca e cravatta come quelli che si vedono alla tv, è superiore a qualsiasi dubbio iniziale. E, ovviamente, pure a qualsiasi prezzo. Anche in comode rate.