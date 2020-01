© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che succede a ridosso della riserva naturale della Valle Dell’Aniene? Se lo chiedono i cittadini, che da tempo denunciano l’inspiegabile presenza di carcasse abbandonate. Uno scenario da film horror, quello che riguarda l’area di via Patrizio Gennari, e che è stato segnalato anche da due esponenti dem, Riccardo Corbucci e Sabrina Cavalcanti. Meno di un anno fa, era circolata la notizia di una pecora agonizzante, abbandonata nei campi. Nei giorni scorsi, un fatto analogo: una carcassa, divorata dagli animali, nel verde, a ridosso delle abitazioni. Eppure, spiegano gli esponenti dem, qui era anche stato presentato un esposto in Procura, e c’erano state diverse segnalazioni alle autorità di vigilanza competenti quali Asl, polizia municipale. «In questa area verde sottoposta a tutela ambientale esiste un allevamento intensivo di pecore, con sversamenti di liquami vari direttamente nel terreno – attaccano - Inoltre gli animali morti vengono abbandonati e le relative carcasse spolpate da cani randagi. Incredibile che a pochi metri dai portoni di alcuni palazzi di Roma succedano queste cose, che mettono a rischio la salute dei cittadini». E viene davvero da chiedersi perché nessuna delle autorità coinvolta intervenga per porre fine a questa situazione di degrado.marco.pasqua@ilmessaggero.it