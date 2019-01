​Scappa nell'esplosione della casa: scatta l'appello per trovare Miro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non dimenticherà mai le festività che sono appena passate. Non solo lui, ma anche tutti i parenti di Piero. Perché alla vigilia di Natale, una giornata che resterà impressa nella memoria di tutti, l a casa della famiglia Papacci, a Velletri, è esplosa. In quel drammatico incidente, Piero, 55 anni, padre di Damiano, è rimasto gravemente ustionato ed è morto pochi giorni fa, dopo una lunga agonia. In quell’abitazione vivevano da tempo la mamma di Piero, di 85 anni, la zia, il fratello disabile e poi Miro, il gattino che tutti amavano. Ma adesso di quel micio si sono perse le tracce: forse è fuggito via impaurito durante l’incidente.«E’ bianco ed arancione – ha raccontato Damiano nel post pubblicato su Facebook - ed era affezionatissimo a mio padre. Ha meno di un anno e prima dell’esplosione del 24 dicembre, lo hanno visto che giocava in giardino. La speranza è che sia sopravvissuto scappando e che vaghi per le campagne di Velletri. Ritrovarlo, significherebbe ritrovare qualcosa in vita di mio padre. Chi lo trovi mi contatti al numero)». L’appello sta rimbalzando in queste ore sui social, insieme a quello della raccolta fondi per ricostruire la casa della famiglia. In cui, si spera, troverà posto anche Miro.marco.pasqua@ilmessaggero.it