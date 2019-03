«Ciao giacca». Anzi no. E sui social è #maledetta primavera

Ultimo aggiornamento: 11:07

Ciao giacca «se ribeccamo a novembre!», scherzano spavaldi i ragazzini di Roma sui social. E non gli pare vero di postare su Instagram le foto dei primi bikini al mare, Ostia e Fregene prese d’assalto, ristoranti che è impossibile trovare un tavolo libero.«Primi bagni», scrive qualcuno mettendo in mostra i pettorali frutto delle fatiche di tutto un inverno. «Ciao Milano» è l’hashtag più condiviso e sullo sfondo appare l’immagine di Roma scaldata da temperature che sfiorano anche i 25 gradi.Ma dovrebbero saperlo i romani che una rondine non fa primavera e allora ecco che, dopo qualche giorno di sole e maniche corte, il cielo torna grigio e freddo. E al liceale che esultava perché dopo scuola poteva fuggire a Villa Balestra non rimane altro che riprendere dall’armadio la giacca che aveva tanto salutato. «Bentornato inverno», è costretto a precisare mentre pubblica la foto in sella al motorino sullo sfondo di una Corso Francia allagata, «ciao Aspirina, chi si rivede!».E ora? Fa di nuovo caldo #maledettaprimavera. E menomale che questo marzo pazzo sta per finire, che a dare retta ai detti popolari non si sbaglia quasi mai.veronica.cursi@ilmessaggero.it