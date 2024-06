Venerdì 7 Giugno 2024, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 08:46

Mandare un messaggio a tuo figlio adolescente è come scrivere ad uno che ti piace ma che non ti si fila per niente. «Buongiorno amore della mia vita! Che fai?». «Nulla». «Sono molto fiera di te». «Grazie». «Ti voglio bene, passa una bella giornata». «Ok». Cercare di avere una conversazione con loro è quasi umiliante. Passano il 99% della giornata attaccati al telefonino poi quando li chiami? Non rispondono. Perché loro non chiamano, loro whatsappano. Con tutti, tranne che con te.

«Sei a casa?». Silenzio. «Fammi sapere quando sei arrivato». Silenzio. Seguono infinite chiamate vocali senza risposta. Che poi tu lo vedi che sono online, il fatto è che proprio ti ignorano. Mandano lettere, emoticon, gif. Mai frasi: «K», «pollice alzato», «cuore». Al massimo inviano quelle irritanti fotografie che scompaiono dopo pochi secondi (neanche la soddisfazione di poterle salvare). E se una volta malauguratamente sei tu a non rispondere subito perché magari, sai com'è, stai lavorando ti assillano: dodici messaggi in dodici secondi. «Mamma». «??». «Rispondi». «Ci sei?». Pensi sarà successo qualcosa di gravissimo e invece: «Posso comprare un gioco sulla Play?». E allora l'unica certezza a cui ti aggrappi è solo una: non si può essere adolescenti per sempre. Vero?